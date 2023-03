La livre sterling et l’euro ont atteint, à 1,2447 et 1,0927 lundi matin, des plus hauts de près de neuf mois face au dollar, avant de reculer légèrement. Pourtant, le temps froid des derniers jours des deux côtés de la Manche est susceptible de faire remonter la demande et le prix du gaz et la décoté spécifique à ces deux devises. La monnaie unique a prolongé ses gains sur fond de paris d’un resserrement monétaire plus agressif de la banque centrale européenne (BCE), avec une remontée du taux de dépôt de 2% vers 3,50%, et surtout d’une anticipation des marchés que la Fed devra baisser ses taux de 5% à 4,50% à la fin 2023. Même logique sur la livre, car la Banque d’Angleterre (BoE) devrait pouvoir tenir son rythme de resserrement monétaire (de 3,50% à 4% en février) d’autant mieux que l’économie britannique semble résister un peu mieux que prévu à l’inflation.