Fonds d'investissement

Le gouverneur de la Banque de France réclame un renforcement des règles sur la liquidité des fonds et des courtiers. Les récentes turbulences sur le marché obligataire britannique témoignent du «cercle vicieux» auquel les gouvernements font face s’ils sapent les efforts faits par les banques centrales pour freiner l’inflation galopante, a déclaré François Villeroy de Galhau dans un entretien publié mardi dans le Financial Times. Il a exhorté le Conseil de stabilité financière (FSB) à adopter dès maintenant des règles plus claires et plus strictes afin de garantir que les fonds et les courtiers constituent des réserves de liquidités plus importantes. «Ils ont une chose en commun et il s’agit de la liquidité d’acteurs non-bancaires», a-t-il affirmé, comparant les turbulences sur les marchés financiers britanniques à la panique des fonds du marché monétaire après la pandémie de Covid-19 en 2020 et à la pénurie de collatéral chez les courtiers en énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.