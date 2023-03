Assurance santé

La couverture de l’assurance-maladie s’est améliorée aux Etats-Unis l’an, avec plus de 90% des Américains inscrit sur un plan, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le nombre de non assurés est tombé à 31,6 millions, soit 9,7% de la population en 2020, selon les estimations préliminaires publiées mardi par le centre des statistiques de la santé des CDC, contre 33,2 millions ou 10,3% en 2019. L’étude a défini les personnes comme non assurées si elles n’avaient pas d’assurance maladie privée, publique (Medicare, Medicaid) ou militaire, ou si elles ne faisaient pas partie du programme d’assurance maladie pour enfants. Etaient également considérées comme non assurés les personnes qui n’avaient qu’un régime privé qui payait un seul type de service, comme les accidents ou les soins dentaires.