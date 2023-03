Assurance dommages

Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et CIC Assurances, toutes deux filiales du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vont indemniser à hauteur de 200 millions d’euros leurs clients professionnels victimes d’une perte de revenus, en créant une «prime de relance mutualiste». «Forfaitaire et immédiate», cette aide d’un «montant moyen de 7.000 euros» sera «comprise entre 1.500 et 20.000 euros», indique le groupe dans un communiqué diffusé mercredi. Les 200 millions d’aide seront prélevés sur les résultats et fonds propres du groupe. Le dispositif mis en place par le Crédit Mutuel s’adresse aux artisans, commerçants, professionnels et PME qui ont souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d’exploitation, dont les garanties ne s’appliquent pas à la crise du coronavirus.