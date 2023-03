Asset management

Ludique. Les investisseurs institutionnels aussi ont le droit de s’amuser ! Natixis Investment Managers propose à ses clients Asset Studio, une plateforme développée avec sept fintechs, offrant de multiples fonctionnalités pour construire, optimiser et analyser des portefeuilles. Alpima, Auth0, Envestboard, Heavenize, Lexifi, Neoxam et Weefin ont ainsi collaboré avec l’équipe Natixis IM Solutions pour permettre aux clients de visualiser des indicateurs clés, analyser et restituer des scores ESG et des indicateurs climatiques de portefeuilles… Elle offre un outil de scoring ESG, la prise en compte des politiques internes des clients, des outils de simulation et l’accès à une base de données extra-financières. L’architecture de la plateforme est fondée sur un écosystème d’API (interfaces de programmation) qui permet de faire le lien entre les fintechs et d’accéder au cloud propriétaire de Natixis.