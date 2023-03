Bon élève. Le marché a apprécié les objectifs financiers à trois ans dévoilés par Allianz. Et sans compter l’apport d’une plateforme mondiale en remplacement de son informatique actuelle : un seul système assuranciel pour 80 pays, avec 12.000 experts rassemblés au sein de sa filiale Allianz Technology à Munich. L’objet est de standardiser les offres, et auparavant les processus en amont, afin de gagner en productivité, mais aussi de servir le client de façon plus fluide. C’est la logique qui sous-tend le plan « Simplicité à grande échelle ». Le groupe dispose déjà depuis plus de cinq ans d’un centre de données pour toute l’Europe et ne lance pas ce projet sans l’avoir testé. Fabien Wathlé, directeur général d’Allianz France depuis le 1er janvier, a regroupé 600 collaborateurs internes (et autant d’externes).