Actionnaire

Les boutiques de gestion londoniennes peinent à négocier de nouvelles règles et accords commerciaux post-Brexit afin de continuer à servir leurs clients européens, relate le Financial Times. Les gestionnaires de fonds disposant de plus petits budgets que ceux de leurs gros concurrents ont été touchés de manière disproportionnée par l’omission des services financiers de l’accord sur le Brexit, car ils ont été moins en mesure de préparer des plans d’urgence. La plupart des grands groupes de gestion d’actifs se sont préparés à un Brexit sans accord en établissant des succursales dans des centres financiers de l’UE, qui leur permettent de continuer à servir les clients européens. «Nous sommes paralysés par le Brexit», explique un dirigeant commercial d’une boutique londonienne. «Nous ne pouvons pas vendre nos produits en Europe depuis notre siège britannique. Nous ne pouvons pas appeler les investisseurs et il y a une grosse zone grise sur ce que nous sommes autorisés à faire». Certaines petites sociétés de gestion ont aussi été touchées par la décision de Société Générale de fermer sa division «securities services» pour les fonds britanniques.