La pression s’intensifie autour du géant crypto Digital Currency Group

Je vous informe que Gemini et plus de 340.000 utilisateurs ont été escroqués par Genesis, ainsi que par sa société mère Digital Currency Group, son fondateur et PDG Barry Silbert et d'autres personnes clés». C’est par cette phrase que débute la lettre ouverte publiée le 10 janvier par Cameron...