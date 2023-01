Coinhouse enterre ses livrets crypto

L’effet domino lié à FTX aura eu raison des livrets crypto de Coinhouse qui a proposé un remboursement intégral à certains de ses clients. Ces produits de placement avaient été lancés en octobre 2021, alors en plein marché haussier pour les cryptomonnaies. L’ancienne Maison du Bitcoin a été contrainte de les geler le 17 novembre 2022 après que l’une de ses plus importantes contreparties, Genesis, a annoncé suspendre l’ouverture de nouveaux prêts à cause des «turbulences sans précédent sur le marché» liées à la chute de l’empire de Samuel Bankman-Fried.

Genesis était devenu un intermédiaire incontournable pour permettre aux entreprises crypto de générer du rendement. Il contribuait, pour Coinhouse, à hauteur de 40% pour le livret USDT - le stablecoin de Tether -, avec un niveau équivalent pour le livret Ethereum. La contribution pour le livret Bitcoin ressortait à 38%.

100% remboursés

en dessous de 6.000 dollars

Face à cette situation «exceptionnelle» comme la qualifie à L’Agefi son PDG Nicolas Louvet, Coinhouse qui revendique près de 2.560 livrets crypto, a décidé d’indemniser à 100% certains de ses clients. En dessous de l’équivalent de 6.000 dollars investis au 17 novembre, les investisseurs avaient la possibilité de récupérer la totalité de leur mise avec les intérêts. Au-dessus de ce montant, ils pouvaient récupérer directement un pourcentage variable en fonction des sommes déposées, le reste étant conditionné au déblocage des fonds actuellement bloqués chez les contreparties comme Genesis. Les utilisateurs de Coinhouse avaient entre le 22 et le 30 décembre pour se décider et faire connaître leurs choix.

Selon Coinhouse, les clients détenant 92% des livrets ont déjà retrouvé la totalité de leur investissement et 6% une partie. Enfin, 2% des clients des livrets n’ont pas signé l’accord proposé et devront attendre l’éventuel déblocage des fonds actuellement chez les contreparties, si un tel déblocage intervient un jour.

«Les clients qui ont placé leurs cryptos dans nos livrets sont des convaincus. Ils ont choisi de laisser leur argent chez nous même après le krach de Terra ou encore la faillite de Celsius. Il était donc impensable pour nous de ne pas les accompagner dans ce moment difficile pour l’écosystème. C’est globalement le sens de notre geste commercial», explique le PDG de Coinhouse.

Une nouvelle offre

de rendement en 2023

Les livrets crypto constituaient l'offre phare de Coinhouse et s’inscrivait dans l’objectif de «démocratisation de l’investissement en crypto» en proposant une solution de rendement partageant de nombreux points communs avec celles du monde financier classique. En juillet dernier, l’entreprise qui a levé 40 millions d’euros le mois précédent avait même rendu accessible l’investissement dans ses livrets dès un euro, abaissant drastiquement le ticket d’entrée auparavant fixé à 20.000 euros.

Coinhouse travaille au lancement de nouvelles offres de rendement mais qui ne seront pas similaires au fonctionnement des livrets, largement basée sur des solutions CeFi - centralized finance dans le jargon crypto. Il s'agit de confier les cryptoactifs des clients à des entreprises centralisées comme Genesis pour générer du rendement.

Coinhouse travaille notamment à des offres de staking, le fait d’immobiliser des cryptoactifs dans une blockchain pour participer à sa sécurisation en échange d’une rémunération. Le chef du produit et du marketing de Coinhouse Olivier Kouvarakis espère un lancement de cette offre «le plus rapidement possible en 2023». En parallèle, Coinhouse a lancé une offre de DCA (dollars cost average), c’est-à-dire d’investissement programmé pour lisser le risque sur un actif ainsi qu'une offre de gestion pilotée sous mandat pour les clients.