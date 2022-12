Le fondateur de FTX, Samuel Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas à la demande des procureurs américains lundi, la veille de son témoignage devant le Congrès sur l'échec brutal le mois dernier de l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies au monde.

L'arrestation entérine la disgrâce de l'entrepreneur de 30 ans largement connu sous ses initiales SBF, qui a profité d'un boom du bitcoin et d'autres actifs numériques pour devenir milliardaire à plusieurs reprises jusqu'à la disparition rapide de FTX.

La plateforme, lancée en 2019 et basée aux Bahamas, a déposé son bilan le 11 novembre après avoir eu du mal à lever des fonds pour éviter l'effondrement alors que les traders se précipitaient pour retirer 6 milliards de dollars en seulement 72 heures. Depuis lors, il est apparu que Samuel Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds clients pour soutenir son activité commerciale.

L'arrestation est intervenue alors que Samuel Bankman-Fried se préparait à s'en prendre à ses anciens avocats de Sullivan et Cromwell, au nouveau PDG de FTX John Ray et à l'opérateur d'échange rival Binance lors d'une audience au Congrès.

Probable extradition

Dans le témoignage, dont un projet de copie a été vu par Reuters, Samuel Bankman-Fried prévoyait de dire qu'il avait subi des pressions de la part des avocats de Sullivan et Cromwell pour nommer Ray au poste de PDG à la suite de l'exode soudain des fonds des clients. Et quand en quelques minutes il a changé d'avis, suite à une offre de plusieurs milliards de dollars de nouveaux financement, on lui a dit qu'il était trop tard.

Samuel Bankman-Fried ne pourra désormais pas témoigner, selon la députée Maxine Waters, qui a déclaré dans un communiqué qu'elle était surprise d'apprendre son arrestation.

Samuel Bankman-Fried a été arrêté peu après 18h00 lundi (23h00 GMT) dans son complexe d'appartements, une communauté fermée de luxe appelée Albany, et comparaîtra devant un tribunal de première instance mardi, a annoncé la police des Bahamas. Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit extradé vers les États-Unis.