Circle retarde une nouvelle fois son projet de cotation

Ce projet de fusion avait été annoncé en juillet 2021 puis modifié en février 2022. Finalement, Circle et le Spac (Special Purpose Acquisition Company) Concord Acquisition Corp, cotée au New York Stock Exchange (NYSE), ont annoncé y mettre fin dans un communiqué diffusé ce 5 décembre.

«Je reste confiant dans l’approche de Circle qui privilégie la confiance et la transparence, ce qui n’a jamais été aussi important et je continuerai à être un défenseur de l’entreprise au fur et à mesure de sa croissance», a déclaré Bob Diamond, ancien dirigeant de Barclays et président de Concord Acquisition Corp. De son côté, le cofondateur et actuel PDG de Circle Jérémy Allaire a assuré vouloir «continuer à bénéficier des conseils et du soutien de Bob Diamond et de l’équipe élargie de Concord» tout en soulignant que son entreprise n’avait pas abandonné son projet de cotation.

Circle est actuellement la société émettrice de l’USD Coin (USDC), le deuxième plus grand stablecoin, une cryptomonnaie circulant sur la blockchain et adossée au cours d’une monnaie traditionnelle (fiat) ou d’un autre cryptoactif, du marché crypto avec une capitalisation de 43,3 milliards de dollars.

Circle a toujours prôné la transparence pour se différencier de son principal concurrent Tether, régulièrement critiqué pour entretenir l’opacité concernant l’état de ses réserves censées garantir son stablecoin l’USDT. Celui-ci affiche actuellement une capitalisation de 65,5 milliards de dollars. La plateforme d’échanges de cryptomonnaie Coinbase cotée au Nasdaq fait d’ailleurs partie du consortium app"lé «Centre» chargé du développement et de l’adoption de l’USDC.

274 millions de dollars de revenus au troisième trimestre

En complément de cette annonce, Jeremy Allaire a annoncé pour Circle des résultats en hausse, avec «274 millions de dollars de revenus, 43 millions de dollars de bénéfice net » pour le compte du troisième trimestre. «J'ai la ferme conviction que nous allons quitter (définitivement) la phase spéculative pour entrer dans la phase de valeur utilitaire, et les stablecoins tels que l'USDC joueront un rôle énorme», a conclu le PDG.

Circle a la majorité de ses réserves placées en bons du Trésor américain et bénéficie donc largement de la hausse des taux observé ces derniers mois qui lui permet de dégager des revenus supplémentaires.