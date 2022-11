Crypto : BlockFi est à son tour en faillite

Le prêteur américain de cryptomonnaie BlockFi a déclaré lundi qu'il avait déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 avec huit affiliés devant un tribunal du New Jersey. C'est la dernière victime en date depuis l'effondrement de FTX au début du mois qui a déclenché une instabilité sur le marché de la cryptographie. Dans un dossier judiciaire, BlockFi a déclaré qu'il devait de l'argent à plus de 100.000 créanciers. Il a répertorié la plateforme d'échange de crypto FTX comme son deuxième créancier, avec 275 millions de dollars dus sur un prêt accordé plus tôt cette année. Le plus grand créancier de la société est Ankura Trust, entreprise qui représente les créanciers en situation de crise, à qui elle doit 729 millions de dollars. BlockFi avait précédemment suspendu les retraits de sa plate-forme et reconnu qu'il avait une «exposition significative» à FTX et à ses entités associées. En juillet, FTX avait signé un accord avec BlockFi pour fournir à l'entreprise une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars et une option pour l'acheter jusqu'à 240 millions de dollars.