Les plateformes cryptos tentent de fournir des preuves de leurs réserves

Encore valorisée à 32 milliards de dollars en janvier dernier et réputée comme la deuxième plus grande plateforme du marché crypto, FTX est aujourd’hui en faillite et brille par son absence de bilan financier «fiable» selon le premier état des lieux dressé par son nouveau PDG John J. Ray III qui...