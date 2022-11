Les Etats-Unis ont saisi 3,36 milliards de dollars de bitcoins

C’est une nouvelle preuve qu’il est mal avisé d’effectuer des transactions liées à des activités illicites sur des blockchains publiques aussi connues que Bitcoin dont les caractéristiques coonstituent une véritable épée de Damoclès pour les criminels.

Ce 7 novembre, les autorités américaines ont annoncé qu’elle avait saisi 50.676 bitcoins d’une valeur de 3,36 milliards de dollars le 9 novembre 2021 lors d’une perquisition au domicile de James Zhong qui a «plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique en septembre 2021» le 4 novembre dernier explique le communiqué.

Il est accusé d’avoir «illégalement obtenu» les bitcoins saisis sur la plateforme Silk Road, à l’époque le marché le plus important du Dark Web globalement actif entre 2011 et 2013 et dont les différentes versions ont été démantelées et fermées par le FBI. Il a été fondé par Ross Ulbricht condamné le 29 mai 2015 à la réclusion à perpétuité.

Difficulté à blanchir

Selon le communiqué, James Zhong aurait eu de grosses difficultés dans le blanchiment des sommes volées. Les autorités ont déclaré avoir trouvé les bitcoins «sur un ordinateur monocarte situé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn rangée dans un placard de la salle de bain» ainsi que dans «un coffre-fort au sous-sol» sans préciser quel type de support donnait accès aux clés privées des adresses bitcoins.

Même si la valeur du bitcoin était quasiment vingt fois inférieure à celle d’aujourd’hui, en dérober autant attire forcément l’attention dans l’espace numérique. Après des fraudes aussi importantes, les flux traçables grâce aux propriétés des blockchains publiques liés à ces vols sont souvent scrutés par de nombreux acteurs. C’est notamment grâce à ces propriétés de traçabilité que le couple Dutch Ilya Lichtenstein et Heather Morgan a été arrêté en février dernier par les forces de l’ordre.

Ils sont accusés d’avoir volé 94.643 bitcoins d’une valeur de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie, issus du piratage de Bitfinex en 2016 lors duquel un peu moins de 120.000 jetons avaient été dérobés. Le schéma de blanchiment complexe mélangeant passage par différentes blockchains et passage par des mixeurs crypto présenté par les forces de l’ordre montrait les difficultés rencontrées par le couple. Cette saisie reste aujourd’hui la plus importante réalisée.