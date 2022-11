Le bitcoin tombe à un plus bas de deux ans

Le bitcoin a plongé de 75% en un an.

La purge n’est peut-être pas finie sur les marchés de cryptoactifs. Le 8 novembre dans la soirée, le bitcoin a plongé à un plus bas depuis près de deux ans, à 17.166 dollars, avant de se reprendre légèrement.

Mercredi, il est reparti à la baisse, tombant jusqu’à 17.300 dollars en fin de matinée. A 12h45, il valait 17.690 dollars, en chute de plus de 60% depuis le début de l’année. Sur son record établi il y a juste un an, le bitcoin s’effondre de 75%. La deuxième cryptomonnaie du marché, ethereum, n’est pas épargnée. Elle a perdu 28% en quelques jours et abandonne également 75% sur son pic de fin 2021.

Binance veut racheter FTX

Les crypto sont emportées ces dernières heures par les difficultés de la plateforme FTX. Après avoir fait face à des problèmes de liquidité, elle pourrait se faire racheter par sa grande concurrente et numéro un du secteur, Binance.

Le 2 novembre, CoinDesk avait révélé que le bilan d’Alameda Research, détenue par Samuel Bankman-Fried qui est également le fondateur de FTX, était composé à 40% de FTT, la cryptomonnaie native de la plateforme FTX. De quoi mettre en doute la solvabilité de l’ensemble de la galaxie de Samuel Bankman-Fried en raison de sa trop grande dépendance à l’évolution du cours du FTT. Dans ce contexte, de nombreux utilisateurs ont retiré leurs actifs de FTX.

Même si l’hémorragie a été stoppée par l’annonce du rachat de la plateforme par Binance, la perspective de voir le géant mondial asseoir encore plus son hégémonie sur les échanges de cryptomonnaies ne semble en tous les cas pas rassurer les investisseurs. D'autant que des incertitudes planent sur les conditions dans lesquelles cette acquisition pourrait être réalisée.