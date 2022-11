Binance met fin au supplice de FTX

«Cet après-midi, FTX a demandé notre aide […] Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé une lettre d’intention non-contraignante, avec l’intention d’acquérir entièrement FTX», a tweeté le PDG de Binance Changpeng Zhao peu après 17h. Autrement dit, la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaie au monde est en passe de racheter son principal concurrent. Le patron de FTX Samuel Bankman-Fried (SBF) a ajouté dans la foulée que son entreprise était «entre les meilleures mains». Hier encore, il déclarait qu’un «concurrent essayait de s’en prendre» à son groupe avec «de fausses rumeurs», avant de plier sous la pression du marché.

Crise de liquidité

Depuis les révélations de CoinDesk datant du 2 novembre affirmant que le bilan d’Alameda Research était composé à près de 40% de FTT, la cryptomonnaie native de la plateforme FTX, la galaxie du cryptomilliardaire Samuel Bankman-Fried connaît de fortes turbulences.

Les choses se sont particulièrement accélérées avec l’annonce le 6 novembre de Changpeng Zhao, le PDG de Binance qui déclarait que son entreprise allait liquider la totalité de ses FTT pour des raisons «de gestion des risques, une leçon de Luna». Il n’en fallait pas plus pour enflammer le marché et placer sous pression son concurrent direct.

Le plus grand danger pour Alameda et FTX dont le modèle est largement basé sur le FTT est de voir son cours trop fortement chuter et potentiellement devenir insolvable. Depuis la nuit de lundi à mardi, le prix de la cryptomonnaie a perdu plus de 30% de sa valeur, passant de 23 dollars l’unité à moins de 15 dollars. Selon les données de Kaiko spécialisée dans l’analyse du marché crypto, les volumes d’échanges du FTT n’ont jamais été aussi élevés sur l’année avec de nombreuses ventes dont les montants se situent entre 400.000 et 800.000 dollars, faisant mécaniquement chuter son prix.

En plus de la chute du cours de sa cryptomonnaie, FTX fait face à d’importants retraits. Selon le cabinet Nansen, les utilisateurs ont retiré près de 1,2 milliards de dollars d’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum ces dernières 24h et déposé seulement 540 millions de dollars dans le même temps.

The Block affirmait même que sous la pression, FTX avait bloqué les retraits pendant quelques heures, un signal dévastateur pour l’utilisateur depuis la faillite de Celsius Network. Une information confirmé par l’outil d’analyse Etherscan et à demi-mot par SBF lui-même, déclarant que ses équipes «s’efforçaient de résorber l’arriéré des retraits […] tous les actifs seront couvert 1:1».

La chute de SBF

Cette offre de rachat de FTX par Binance marque la chute d'un des acteurs majeurs de la sphère crypto. Depuis les révélations sur la crise de liquidité traversée par la plateforme de prêt en cryptomonnaies Celsius Network, la liste des acteurs centralisés en difficulté ne cesse de s’allonger. Or SBF, par l’intermédiaire de FTX et Alameda, s’affichait clairement comme le sauveur d’une grande partie de l’écosystème. La société est montée en puissance pour s’affirmer comme le principal concurrent à l’hégémonie de Binance en doublant Coinbase pour prendre la deuxième place des plateformes d’échanges crypto selon le classement de The Block Research. Le 28 septembre, il avait même via FTX US remporté le rachat des actifs de Voyager Digital…devant Binance.