UBS signe une première mondiale dans la blockchain

Entre numérique et physique, il ne faut plus choisir. La banque suisse UBS a annoncé jeudi avoir lancé une obligation digitale accessible à la fois sur les marchés numériques et les marchés traditionnels. Le titre est une obligation senior non sécurisée de 375 millions de francs suisses et assortie d’un coupon de 2,33%. Elle sera émise sur la plateforme basée sur la blockchain de Six digital exchange (SDX) tout en étant doublement cotée et négociée sur SDX et Six swiss exchange (Six). L'obligation numérique est réglée via le réseau de dépositaires centraux de titres (CSD) SIX digital exchange (SDX). «Le règlement via SDX CSD est instantané et automatique et ne nécessite pas de contrepartie centrale de compensation», précise la banque.

Le titre sera éligible au Swiss Bond Index (SBI) aux côtés de toutes les autres obligations senior non garanties d'UBS qui sont cotées sur SIX.

Cette double cotation «supprime un obstacle sur la voie de l'adoption d'une nouvelle technologie perturbatrice qui peut rendre l'émission d'obligations plus rapide, plus efficace et plus simple», explique UBS dans un communiqué.

Un titre comme les autres

L'obligation numérique a la même structure, le même statut juridique et la même notation qu'une obligation senior non garantie traditionnelle d'UBS, mais «il s'agit de la toute première obligation numérique d'une institution bancaire dans le monde qui sera cotée, négociée et réglée sur une bourse numérique réglementée», déclare UBS.

«Cela montre notre engagement à soutenir le développement de nouvelles infrastructures de marchés financiers. UBS s'engage à utiliser la technologie non seulement comme un catalyseur, mais aussi pour en faire un véritable différenciateur pour UBS», a commenté Beatriz Martin, trésorière du groupe UBS dans un communiqué.