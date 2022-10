Binance lance un fonds de 500 millions pour aider les mineurs de bitcoins

La plateforme crypto la plus populaire du monde, revendiquant 120 millions d’utilisateurs, a annoncé vendredi qu’elle lançait un fonds de 500 millions de dollars destiné à «fournir des prêts aux mineurs de bitcoins qui luttent pour faire face aux conditions difficiles du marché», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les prêts, d’une durée de 18 à 24 mois, seront destinés aux sociétés de minage privées et cotées en Bourse. Les taux d’intérêts se situeront entre 5% et 10%. Selon les données du média The Block, les revenus des mineurs ont chuté de 16,2% au mois de septembre, soit au plus bas depuis novembre 2020. La violente chute des cours du bitcoin observée ces derniers mois conjuguée à l’augmentation du prix de l’électricité aux États-Unis sanctionnent sévèrement de nombreuses entreprises. Dernière preuve en date : Compute North, l’un des plus gros fournisseurs de données pour l’écosystème crypto, a été contraint de se placer sous le régime des faillites américain fin septembre.