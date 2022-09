Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’entreprise américaine lancée en 2017 s’est placée sous le régime des faillites en vertu du chapitre 11, selon un document transmis aux autorités le 22 septembre. Compute North, l’un des plus grand fournisseurs de centres de données aux États-Unis pour les mineurs de cryptomonnaies et plus...