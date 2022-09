Les crypto-actifs à l’effigie de la Reine pullulent après son décès

Quelques heures seulement après le décès d’Elizabeth II, plus d’une quarantaine de crypto-monnaies à son effigie ont inondé le marché. Ainsi, il était possible d’acheter le «QueenDoge» ou encore le «Queen Elizabeth Inu». Cette dernière a d’ailleurs connu un petit succès, affichant une hausse de plus de 28.500%, atteignant un prix à 0,00008 dollar.

Plus impressionnant encore, la crypto sobrement intitulé «Elizabeth token» a connu une hausse de 8.442%, s’établissant à 0,059 dollar avec un volume d’échange de 2,7 millions de dollars en 12 heures.

Sur OpenSea, la plus grosse plateforme de revente de NFT, une collection du nom de «RIP Queen Elizabeth» avec plus de 500 NFT disponibles a également vu le jour quelques heures seulement après l’annonce du décès de la souveraine, sans rencontrer pour le moment un succès important.

La création de crypto-monnaies fantaisistes est un phénomène assez classique dans l’écosystème. Il est évidemment fortement déconseillé d’en acheter, la plupart d’entre elles étant créées à des fins récréatives ou pour arnaquer des utilisateurs.