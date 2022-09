Coinbase tente de contre-attaquer pour remonter la pente

Depuis janvier, et le début du marché baissier pour l’ensemble du secteur des cryptoactifs, Coinbase cumule les difficultés. La firme dirigée par Brian Armstrong a été contrainte de licencier 18% de ses effectifs. Elle a enchaîné des choix stratégiques contestables et a présenté sans surprise des résultats pour le second semestre dans la lignée du premier, avec un chiffre d’affaires en baisse de 60% et une perte de 1,1 milliard de dollars. Au point même de voir naître chez de nombreux observateurs des inquiétudes de risque de faillite.

Mais le partenariat avec BlackRock annoncé le 4 août, permettant à ses investisseurs institutionnels clients de sa plateforme de gestion Aladdin d’avoir un accès direct à Coinbase Prime pour s’exposer au marché des cryptoactifs, a redonné des couleurs à Coinbase. La plateforme a doublé la mise en indiquant, le 25 août, qu’elle allait débarquer sur le marché des jetons dérivés d’Ethereum avec la mise à disposition du cbETH (pour Coinbase ETH), qui reproduira le cours des ETH, le jeton natif de la blockchain Ethereum.

Gagner des parts de marché

La blockchain Ethereum va changer prochainement sa méthode de consensus pour diminuer sa consommation énergétique de plus de 95%. Dans cette nouvelle configuration, les blocs ne seront plus minés par des cartes graphiques mais par des validateurs, qui doivent bloquer – on parle de staking dans le jargon crypto – au moins 32 ETH sur la nouvelle blockchain pour avoir le droit de valider les blocs. Même si cette chaîne n’est pas encore officiellement opérationnelle, il est possible depuis décembre 2020 d’y déposer ses ETH et de commencer à toucher des rendements.

Pour pallier l’indisponibilité des ETH bloqués au moins pour plusieurs mois au sein de la future blockchain, l’entreprise Lido a proposé le stETH (staked ETH) pour tous les utilisateurs qui déposeraient leurs ETH chez elle, ce qui leur permet de disposer d’une représentation liquide de leurs ETH bloqués et de continuer à la placer dans les différents protocoles de finance décentralisée (DeFi). Or, avec le cbETH, Coinbase va proposer le même type de produit et devenir la première institution traditionnelle à entrer sur ce marché. Lido est, en revanche, une organisation autonome décentralisée (DAO), c’est-à-dire qui fonctionne grâce un programme informatique autonome dont les règles et les objectifs ne peuvent être changés que par un vote représentatif de l’ensemble des utilisateurs.

Selon les données fournies sur Dune analytics, Coinbase est actuellement le deuxième plus gros validateur Ethereum, avec 14,7% des ETH bloqués, derrière l’incontesté Lido (30,9%). Selon Bloomberg, le staking représente pour la plateforme 8,5% de ses revenus. Avec le lancement du cbETH, le géant américain espère attirer encore plus d’utilisateurs et enrayer sa mauvaise passe commerciale. Depuis le début de l’année, le nombre d’utilisateurs quotidiens de la plateforme a reculé de 3 millions.

Cette annonce peut constituer une petite surprise. A la suite de l’affaire Tornado Cash, Brian Armstrong avait évoqué l’abandon du staking pour Coinbase, afin de préserver l’intégrité du réseau Ethereum et de ne pas être obligé de censurer certaines transactions. Il en a été tout autrement.