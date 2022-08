Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La création éventuelle d’un euro numérique, sujet sur lequel travaille la Banque centrale européenne (BCE), pourrait avoir plusieurs avantages en facilitant les paiements transfrontaliers et en assurant la présence d’un instrument de paiement numérique sûr et neutre dans une économie de plus en...