Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le régulateur des services financiers de l'Etat de New York a infligé une amende de 30 millions de dollars à Robinhood Markets pour des manquements dans sa division dédiée au trading de crypto-actifs. Le New York State Department of Financial Services reproche à l'application de courtage en...