Le cofondateur de Ripple appelle le bitcoin à évoluer «sans perdre ses valeurs de décentralisation»

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le 29 mars, Greenpeace publiait « Change the code, not the climate ». Une campagne qui appelait le bitcoin à modifier son protocole pour « réduire son impact sur l’environnement », et soutenue publiquement par Chris Larsen, le cofondateur de Ripple qui ambitionne de proposer un système Swift en...