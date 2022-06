Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Securities and Exchange Commission (SEC) cherche à savoir si le lancement du jeton BNB de la plus grosse plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, qui revendique plus de 90 millions d’utilisateurs, lors d’une ICO (initial coin offering) en 2017 a enfreint les règles de l’agence, selon...