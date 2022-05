Shine lance le dépôt d’espèces pour les professionnels et les commerçants

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pour l’actuel PDG de Shine, Nicolas Reboud, «c’est la fin d’un dilemme pour nos clients, qui n’auront plus à choisir entre la modernité d’un compte en ligne et la nécessité de pouvoir accepter tous les moyens de paiements». A partir de cet été, ses clients professionnels et commerçants pourront...