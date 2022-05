Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Selon des médias sud-coréens, LKB and Partners, l’un des plus importants cabinets du pays, aurait décidé de poursuivre Do Kwon, le fondateur du stablecoin de l’écosystème Terra qui s’est effondré lors du dernier krach du marché des crypto-monnaies....