Alan lève 183 millions d’euros pour atteindre la rentabilité en 2025

Alan rappelle la French Tech aux souvenirs des méga-levées de l’an passée. L’assurtech tricolore annonce avoir levé 183 millions d’euros lors d’une série E, menée par le fonds canadien Teacher’s Venture Growth (TVG) aux 242 milliards de dollars canadiens sous gestion. Ont participé au tour de table des investisseurs existants et nouveaux dont Temasek, pour une valorisation doublée par rapport à 2021, de 2,7 milliards d’euros.

« Nous utiliserons les fonds pour nous rapprocher de notre mission : construire la meilleure expérience santé dont nos membres pourraient rêver », précise Jean-Charles Samuelian-Werve, cofondateur et président-directeur général d’Alan, dans un communiqué. Fort de 300.000 membres, dont 15.000 entreprises clientes principalement dans les secteurs de la tech, de l’hospitalité et du retail, et de ses 200 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé, Alan se fixe des objectifs à horizon 2025. L’assurtech ambitionne d’être le partenaire santé de 3 millions de membres, d’embaucher 1.000 nouveaux employés... et d’atteindre la rentabilité.