Une nouvelle fintech, d'origine suédoise, se lance en France et en Europe ce mardi, et propose des services bancaires aux e-commerçants. Juni, créée à Göteborg en 2020, propose dans son package un compte, de cartes de crédit Visa et Mastercard physiques et virtuelles, et un dispositif de cashback...