Epic Games lève 2 milliards de dollars auprès de Sony et de Lego

Les grandes opérations se poursuivent dans le monde du jeu vidéo. Après les rachats, en début d’année, de Zynga par Take-Two (GTA), d’Activision Blizzard par Microsoft puis de Bungie par Sony c’est au tour d’Epic Games d’annoncer un important mouvement dans son capital. L’éditeur de Fortnite, le jeu aux millions d’utilisateurs, a levé 2 milliards de dollars (1,84 milliard d'euros) auprès d’un autre géant du secteur, Sony, et de Kirkbi qui n’est autre que la holding familiale du groupe Lego. Le constructeur de la Playstation et le propriétaire du fabricant des célèbres briquettes investissent chacun 1 milliard de dollars.

Après cette opération, Epic Games est valorisé 31,5 milliards de dollars, soit 2,8 milliards de plus qu’en avril 2021. Il y a un an presque jour pour jour, l’éditeur avait déjà annoncé une levée de fonds de 1 milliard de dollars (dont 200 millions par Sony) qui le valorisait 28,7 milliards de dollars. La société non cotée reste contrôlée par son fondateur et directeur général, Tim Sweeney.

Epic Games a en grande partie perdu un procès l'année dernière, qui était censé démontrer que les modalités de paiement fixées par Apple sur les applications mobiles étaient anticoncurrentielles. Cette décision de justice avait donné raison à Apple pour forcer certains fabricants d'applications tels qu'Epic à utiliser son système de paiement et à prendre des commissions de 15% à 30% sur leurs ventes.

Métavers

L’industrie du jeu vidéo et son savoir-faire dans la construction d’univers virtuels attire de plus en plus les investisseurs alors que les géants de la technologie rêvent de l’avènement du métavers.

Epic Games paraît particulièrement bien placé dans le domaine grâce à son jeu Fortnite, devenu ces derniers mois une véritable plateforme immersive qui propose autant des activités ludiques que des événements culturels virtuels ou des occasions d’interactions digitales.

La semaine dernière, le groupe avait annoncé un partenariat de long terme avec le groupe Lego afin de «modeler le futur du métavers pour le rendre sûr et amusant pour les enfants et les familles».

Le français Ubisoft, qui fait partie des rares éditeurs majeurs encore indépendants, avait connu une envolée de son cours de Bourse en janvier dernier après les annonces de rachat de Zynga et d’Activision Blizzard. La spéculation sur le titre est retombée depuis.