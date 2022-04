La branche américaine de Binance se valorise 4,5 milliards de dollars

Binance US, la filiale américaine de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Binance, a clôturé son premier tour de table après des mois de recherche. La société a levé plus de 200 millions de dollars (183 millions d’euros) pour atteindre une valorisation de 4,5 milliards de dollars. RRE Ventures, Foundation Capital, Original Capital, VanEck, Circle Ventures, Gaingels et Gold House figurent parmi les investisseurs. Il n'y avait pas d'investisseur principal pour cette opération. Un accomplissement pour la firme sise à Hong Kong, qui gagnera en puissance – voire en respectabilité – avec ce tour de table XXL. Il y a sept mois déjà, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait déclaré que Binance US s'attendait à clôturer sous peu un tour de table avec des «investisseurs réputés».

À l'époque, le PDG de Binance US, Brian Brooks, avait quitté ses fonctions seulement trois mois après son arrivée, visiblement après avoir échoué à boucler un tour de table de 100 millions de dollars, rapportait alors le New York Times.

Odeur de soufre

La preuve aussi que Binance n’a nullement perdu la confiance des investisseurs – alors qu’elle a une odeur de soufre auprès des régulateurs. Plusieurs de ses entités locales ont été suspendues, comme en Italie. Binance US ferait en outre l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine sur sa relation avec deux sociétés - Sigma Chain AG et Merit Peak - détenues par Changpeng Zhao, selon le Wall Street Journal.

Maintenant, avec de l’argent frais, Binance US vise à offrir de nouveaux produits et services. «Nous allons améliorer encore notre plateforme de trading ; développer et lancer une suite de nouveaux produits et services ; et partager plus largement la marque Binance US avec des initiatives éducatives», indique la société dans un communiqué. En outre, Binance US, qui compte actuellement 350 salariés, devrait continuer d’embaucher.

En termes de volumes de transactions, Binance US est loin derrière son rival Coinbase. La plateforme a enregistré un volume de transactions de plus de 9 milliards de dollars le mois dernier, contre plus de 81 milliards de dollars pour Coinbase, selon le tableau de bord des données de The Block.

Plusieurs plateformes d’échanges de cryptomonnaies ont récemment levé des montants élevés, notamment Gemini et FTX US : Gemini a levé 400 millions de dollars lors de son premier tour, pour une valorisation de 7,1 milliards de dollars, et FTX US a également levé 400 millions de dollars lors de son premier tour à une valorisation de 8 milliards de dollars.