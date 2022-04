Budget Insight accueille PSG Equity à son capital

Racheté par Crédit Mutuel Arkea en 2019, l’agrégateur Budget Insight accueille un nouvel actionnaire à son capital : Providence Strategic Growth (PSG). Ce fonds américain spécialisé dans l’accompagnement des technologies B2B en phase de croissance, compte par exemple dans son portefeuille le Français Sellsy, un logiciel de gestion intégré pour les PME, ou Signaturit, un prestataire de signature électronique, ou encore Threatconnect, une plateforme de cybersécurité.

PSG prend la moitié du capital de Budget Insight, Arkea en conserve un quart et le reste est toujours aux mains du management de l’agrégateur. Cette opération intervient alors qu’Arkea a souhaité revoir sa stratégie de détention de fintechs et que Budget Insight, en pleine croissance, cherchait un soutien pour sa stratégie internationale.

Une enveloppe de 35 millions de dollars

«Si nous voulons avancer et consolider ce que nous avons construit, nous devons investir pour les trois à cinq ans qui viennent, expliquent Romain Bignon, président co-fondateur, et Bertrand Jeannet, directeur général de Budget Insight. PSG apporte 35 millions de dollars pour soutenir notre croissance organique et prévoit une enveloppe plus importante encore pour financer notre croissance externe afin que nous puissions acquérir rapidement une envergure européenne.»

Fondé en 2012, l’agrégateur compte 230 clients en France, dont de nombreuses banques et compagnies d’assurance mais aussi de fintechs (Finfrog, Alma, Pledg, Pennylane ou Finary…) qui ont bâti des modèles économiques grâce au traitement des données bancaires de leurs clients et qui étendent leurs activités en Europe. «Nous avons déjà des clients en Italie, en Belgique, en Espagne et au Luxembourg, et nous comptons installer Budget Insight au Portugal avant d’aller au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne», prévoient les deux dirigeants, qui recherchent des acquisitions leur permettant d’étendre leur couverture européenne rapidement.

Cette nouvelle étape vise à recruter une cinquantaine de personnes dès 2022, et à développer un catalogue produits sur l’enrichissement de données pour des usages différenciés ou sur le traitement optique de documents, par exemple. En 2021, Budget Insight, qui compte 110 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires proche de 7 millions d’euros. Il synchronise 4,6 millions de comptes chaque jour et a réalisé plus de 50 millions d’euros d’initiations de paiement depuis 2020.