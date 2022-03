Cryptos : un hacker vole plus de 600 millions de dollars

Le réseau d’échange de cryptomonnaies Ronin, sur lequel s’appuie le jeu vidéo Axie Infinity, a été victime d’un piratage le 23 mars dernier.

Le montant du vol, découvert mardi seulement par les équipes de Ronin, dépasse les 600 millions de dollars au cours actuel de la cryptomonnaie ethereum (3.370 dollars le 30 mars à 16h). Dans le détail, le ou les pirates ont dérobé 25,5 millions d’USDC, une monnaie numérique indexée sur le dollar («stable coin»), et 173.600 ethereum.

Il s’agirait du deuxième plus gros vol de cryptomonnaies de l’histoire selon Reuters qui reprend des données d’Elliptic.

Le 30 mars, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a annoncé la suspension des dépôts et retraits sur le réseau Ronin. Les deux sociétés travaillent avec des agences gouvernementales américaines afin d’identifier l’identité du hacker.

Le jeu Axie Infinity revendique 2,8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 3,6 milliards de dollars échangés sur ses plateformes. Dans cet univers virtuel édité par la société Sky Mavis, les joueurs échangent et jouent avec des créatures virtuelles baptisées «Axies» qui peuvent être achetées ou vendues sous la forme de NFT (non-fungible tokens ou jetons non fongibles).