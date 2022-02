La fintech Alma s’appuie sur Tencent pour accélérer à l’international

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alma monte en puissance. La fintech française, spécialisée dans le paiement fractionné ou buy-now-pay-later (BNPL), a annoncé hier une levée de fonds en série C de 210 millions d'euros, dont 115 millions d'euros en equity et 95 millions d'euros en dette. En plus des investisseurs historiques...