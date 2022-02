La fintech Alma lève 115 millions d’euros

La fintech française Alma, spécialisée dans le paiement fractionné, annonce une levée de fonds en série C de 210 millions d'euros, dont 115 millions d'euros en equity et 95 millions d'euros en dette.

En plus des investisseurs historiques dont Eurazeo et Bpifrance, de nouveaux acteurs ont mis au pot dont GR Capital, Roosh Ventures et le chinois Tencent. Fondée en 2017, Alma commercialise une solution en ligne et en magasin qui permet à plus de 6.000 entreprises, contre 1.000 il y a un an, de proposer à leurs clients de payer leurs achats en 3 ou 4 fois. Alors qu’elle permet le paiement en 12 fois sur son site, elle devrait intégrer cette fonctionnalité sur son application dans l’année.

Avec cet argent frais, la fintech veut tout miser sur l’international. Elle s’est lancée en Allemagne, Italie, Espagne et Belgique en fin d’année dernière et prévoit désormais de s’étendre aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Portugal, en Irlande et en Autriche. La fintech cherchera à la fois à aider ses clients français dans leur expansion internationale mais également servir les marchands locaux.

La fintech revendique traiter un volume annuel de paiements dépassant 1 milliard d’euros, dont 100 millions à l’international. Aujourd’hui, la société aux 200 collaborateurs espère arriver à 450 salariés d’ici la fin de l’année, dont 70 personnes hors de France.