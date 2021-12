Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

David Marcus, à l'origine du projet de cryptomonnaie chez Facebook, est sur le départ. Celui qui est actuellement en charge du groupe F2 (Facebook Financial) chez Facebook (Facebook Pay, Novi, paiements et services financiers), et co-créateur de diem, a pris «la difficile décision de démissionner...