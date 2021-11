La Société Générale met la donnée au centre de sa stratégie

Face à l'utilisation accrue des canaux digitaux, comment mieux maîtriser la donnée des clients ? C'est une réflexion en cours à la Société Générale, qui revendique 62% de clients retail utilisant le digital. Dans les trois prochaines années, le groupe veut poursuivre « cette trajectoire d’accès à la donnée, dans des logiques d’amélioration de nos services », a déclaré mardi Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe Société Générale, lors d’une conférence de presse. Nouveaux modèles de distribution et de production, amélioration des tâches des agents... L'utilisation des données ouvre le champs des possibles.

C'est en ce sens que la Société Générale veut davantage utiliser les données, et ce de manière responsable. A ce jour, la banque revendique 330 cas d’usage de données en production, dont près de 170 sont fondés sur de l'intelligence artificielle (IA) et compte générer environ 230 millions d’euros de valeur grâce à cette technologie d'ici fin 2021. Pour cela, elle veut « s'adapter aux offres des fintechs qui utilisent cette donnée », précise Claire Calmejane directrice de l’innovation du groupe Société Générale. De fait, de nouveaux entrants, à l'instar de Klarna ou encore Adyen, se rémunèrent sur la vente des données aux marchands.

Formation

La Société Générale revendique par ailleurs 15.000 conversations par jour via chatbot, voyant aussi l’arrivée des callbot (des systèmes capables de répondre à des appels). « Nous cherchons une IA centrée sur l’humain, de confiance, qui s‘appuie sur des fondamentaux robustes et sur notre gouvernance règlementaire », précise Claire Calmejane. La Société Générale compte plus de 1.000 experts de la donnée, dont 65 responsables Chief Data Officers. « Il faut changer la façon de travailler, c’est un système de formation qu’il faut mettre en place dans les équipes opérationnelles », considère la directrice de l’innovation. Le groupe a ainsi formé plus de 5.000 des salariés dans 25 pays cette année. Dans la même veine, la banque a annoncé la nomination d’Aurore Gaspar au poste de directrice adjointe de la banque de détail en France à compter du 3 janvier. L’actuelle directrice générale adjointe de Boursorama, la banque en ligne de la Société Générale, sera notamment en charge du digital.

Pour réussir sa transformation digitale, « il faut travailler de façon responsable avec la technologie » précise Christophe Leblanc, directeur des ressources de la transformation numérique du groupe Société Générale, qui veut réduire de 50% l’empreinte carbone du numérique à horizon 2025. De même, alors que fin 2020, 80% des serveurs du groupe étaient hébergés dans le cloud de « première génération » , le groupe ambitionne désormais d’utiliser 75% de cloud de « seconde » génération à horizon 2025, contre 15% à l’heure actuelle, dont 50% de cloud privé et 25% de cloud public. La Société Générale utilise le cloud public de deux acteurs, AWS et Azure. « Il restera une grande partie de nos applications qui seront sur du cloud interne », précise Christophe Leblanc. « Nos clients sont sensibles quant à l'endroit où nous mettons nos données », admet ce dernier.