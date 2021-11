Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La valse des néobanques, avec son lot de naissances et de disparitions, tient le cap. Fin 2017, si 60 néoobanques étaient en activité dans le monde, on en compte désormais au moins 350. Cette tendance à la hausse s’explique par une dynamique qui ne faiblit pas, et ce malgré la pandémie. Ainsi,...