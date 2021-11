Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'assurtech française Leocare annonce aujourd’hui une série B de 110 millions de dollars menée par le fonds international Eight Roads et ses investisseurs historiques (Felix Capital, Ventech et Daphni), totalisant un montant de 133 millions de dollars levés cette année. Avec cet argent frais, la...