Coinbase affiche des résultats en baisse

Après l’activité en chute de Robinhood au troisième trimestre, c’est au tour de Coinbase de faire état de résultats à la baisse. «Comme nos résultats depuis le début de l’année l’ont clairement démontré, notre activité est volatile», a reconnu la société dans son rapport trimestriel. « Au début du troisième trimestre, les conditions du marché de la crypto-monnaie étaient moins favorables, en raison de la faible volatilité et de la baisse des prix des actifs cryptographiques », ajoute-t-elle.

La plate-forme américaine de crypto-monnaies a annoncé une chute de 30% des volumes échangés au troisième trimestre, tombant à 327 milliards de dollars, après 462 milliards au trimestre précédent. De même, le chiffre d’affaires de la société a chuté à 1,31 milliard de dollars au troisième trimestre, pour 1,614 milliard anticipé et après un résultat de 2,03 milliards de dollars au trimestre précédent. De même, la société affiche un bénéfice à hauteur de 406 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse de 74,7% par rapport au deuxième trimestre.

Malgré ces chiffres, Coinbase considère qu'il s’agit d’un «trimestre fort» pour l’entreprise, marqué par un engagement plus profond de ses clients pour ses services. Coinbase «n’est pas un investissement de trimestre en trimestre, mais plutôt un investissement à long terme dans la croissance de la crypto-économie et notre capacité à servir les utilisateurs à travers nos produits et services. Nous encourageons nos investisseurs à adopter ce point de vue», a déclaré la société pour rassurer les investisseurs.

Cotée au Nasdaq depuis avril dernier, l’action Coinbase (sous le symbole "Coin") devrait s’afficher en forte baisse cet après-midi, son action ayant chuté hier de près de 12% dans les échanges d’après-bourse. Coinbase avait débuté en Bourse à 381 dollars par action. L’action est tombée sous la barre des 221 dollars en juillet, mais remontée au mois dernier, clôturant hier à 357,39 dollars.

Fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam à San Francisco, Coinbase revendique 73 millions d’utilisateurs dans le monde, dans plus de 100 pays. La société affiche 255 milliards de dollars d’actifs sous gestion, contre 180 milliards à la fin du mois de juin. Environ 55% de ce montant provient d’investisseurs institutionnels, le reste étant des particuliers.