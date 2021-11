Les Bourses avancent timidement sur le trading de cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies prend une place importante dans le trading global et cela «devrait se poursuivre», assure Vincent Boy, analyste chez IG. Les Bourses ne peuvent plus fermer les yeux sur une tendance : les cryptomonnaies font aussi partie des portefeuilles d’investisseurs ou de particuliers.

C'est en ce sens que certaines Bourses ont décidé de se tourner vers des plateformes de cryptomonnaies. Fin octobre, Cboe Global Markets a racheté la plateforme ErisX et de son côté Deutsche Börse a acquis, fin juin, une part majoritaire dans Crypto Finance. Mais ces investissements restent rares dans le secteur. «Comme les cryptomonnaies ne sont pas encore régulées, il reste délicat pour des Bourses traditionnelles, très réglementées, d’agir librement et de se développer sur ce marché sans faire face à des difficultés réglementaires», ajoute Vincent Boy.

Les tech en embuscade

Les derniers investissements des places de marché établies «ne sont pas des disruptions, on reste dans des métiers traditionnels», considère Julien Maldonato, associé industrie financière chez Deloitte. «Il faut avoir peur de l’arrivée d’un acteur comme Square qui annonce la mise en place d’un échangeur décentralisé d’un token. De même, dans le Metaverse de Facebook, il y aura des fonctionnalités d’échanges même si les géants technologiques sont moins rapides que Uniswap ou PancakeSwap, ils auront une base clients qui leur sera favorable», ajoute ce dernier. Par ailleurs, il apparaît peu probable que les Bourses traditionnelles puissent rattraper leur retard face aux nouvelles plateformes d'échange de cryptomonnaies, à l’instar des géants Binance, Coinbase ou encore de Robinhood. Mais tout n’est pas perdu. Elles gardent «une longueur d’avance, en proposant des produits régulés, contrairement aux autres plateformes», considère Vincent Boy.

En attendant, d’autres initiatives émergent, avec la rencontre des deux mondes. Depuis cet été, quatre fournisseurs d’ETF - ETC Group, WisdomTree, VanEckle et 21Shares - proposent des produits financiers sous forme d’ETP associés au cours du bitcoin et de l’ethereum, sur Euronext. Or, ces ETF «ne sont pas sur le bitcoin cash, ils sont sur les futures ou sur des sociétés qui ont une dépendance au bitcoin du type Microstrategy. Pour le moment, il n’existe pas d’ETF directement adossé au bitcoin», rappelle Vincent Boy. Aux Etats-Unis, une décision de la SEC est attendue d’ici le 14 novembre au sujet d’un éventuel ETF Bitcoin.