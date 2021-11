La cryptolicorne CoinList monte en puissance

Après Binance et Coinbase, une plateforme d’échange de crypto-monnaies veut tirer son épingle du jeu. CoinList, une plate-forme américaine, annonce avoir levé 100 millions de dollars (86 millions d'euros) en série A, lui permettant d’atteindre le statut de licorne avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Lancée en 2017, la société a levé 119 millions de dollars au total. Cette dernière levée de fonds a été menée par Accomplice et Agman Partners, mais aussi par des investisseurs asiatiques comme HashKey Capital. «Nos nouveaux investisseurs sont principalement des partenaires dans les régions où notre croissance est la plus rapide, notamment l’Asie, l'Europe et le Moyen-Orient», a déclaré Graham Jenkin, patron de CoinList.

Avec ces nouveaux fonds, l'entreprise compte développer son activité dans le prêt ainsi que dans le stacking, un processus consistant à immobiliser des cryptomonnaies dans un portefeuille - servant à valider des opérations effectuées sur la blockchain - afin de recevoir des bénéfices ou des récompenses. «Ce sont des activités nouvelles, mais elles se développent très rapidement pour nous», a déclaré son patron, qui croit aux potentialités du bitcon. «La plupart des membres de CoinList parient que le bitcoin atteindra 100.000 dollars d'ici la fin de l'année», a-t-il déclaré sur CNBC.

Si sa valorisation actuelle reste bien inférieure à celle de 86 milliards de dollars de son concurrent Coinbase, CoinList monte en puissance depuis un an. La société indique en outre que son volume d’échanges mensuels a atteint un milliard de dollars cette année. Sa base d’utilisateurs a de son côté été multipliée par 42 au niveau mondial, pour atteindre 4,5 millions d’utilisateurs mensuels. Un multiple qui grimpe à 62 en Asie, la société profitant de l’intérêt grandissant du public vis-à-vis des cryptomonnaies dans cette partie du globe.

Selon une étude de Chainalysis, les transactions en cryptomonnaies en Asie centrale et méridionale et en Océanie ont enregistré une hausse de 706 % entre juillet 2020 et juin 2021, notamment en Inde, au Pakistan et au Vietnam. Néanmoins, la répression des crypto-monnaies par la Chine a réduit l’économie des cryptomonnaies en Asie de l’Est. La région a en effet compté 590 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies entre juillet 2020 et juin 2021, ce qui représente 14% de l'activité mondiale pendant cette période, contre 31% les deux années précédentes.