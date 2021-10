Stripe fait alliance avec Klarna pour s'imposer dans le paiement fractionné

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le spécialiste du paiement en ligne diversifie un peu plus ses services. Stripe s’est allié à la fintech suédoise Klarna pour proposer un service de paiement fractionné (Buy now, pay later ou BNPL). Stripe pourra proposer à ses clients détaillants, basés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en...