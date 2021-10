Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A l'heure actuelle, si 80% des Africains possèdent un téléphone portable, ils sont seulement 28% à être bancarisés. Face à ce constat, de plus en plus de néobanques cherchent à proposer des solutions bancaires, accessibles sur mobile. « On commence à voir naître des acteurs et il y a encore...