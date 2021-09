Square débarque dans l’Hexagone

Square arrive en France et ce n’est pas juste un fabricant de terminaux de paiement électroniques mobiles. A partir de ce produit créé en 2009 aux Etats-Unis pour rendre l’acceptation des paiements par carte accessible à tous, Square a développé une offre bien plus large autour du paiement. C’est ce qu’ont pu tester quelques commerçants français depuis le mois de juillet dans le cadre d’un programme « Avant-Première » d’accès anticipé. Ainsi, les petits commerçants peuvent-ils obtenir un dispositif d’acceptation des paiements en magasin et en ligne, facile à installer et à utiliser. Une commission est prélevée sur chaque transaction : 1,65% pour les paiements de proximité et 1,4% + 0,25 euro pour les paiements en ligne par cartes européennes, sans abonnement.

Square propose également un ensemble d’outils spécifiques à la restauration, qui a été adapté à la France afin de pouvoir accepter les titres restaurant. Un système d’affichage en cuisine, un logiciel de gestion des employés, des cartes cadeaux électroniques sont déjà disponibles et un outil de facturation électronique sera lancé prochainement. Différents terminaux sont commercialisés à des tarifs promotionnels pour une durée limitée.

Choix logique

Déjà présent aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Japon, Square a mis le pied en Europe en 2017 d’abord au Royaume-Uni puis en Irlande au mois de mai dernier, avant d’entrer en Espagne prochainement. «Depuis l’année dernière, la stratégie de Square consiste à se déployer largement à l’international, explique Daniel Nicolas, directeur des ventes Europe chez Square. L’arrivée en France est un choix pragmatique : c’est le deuxième marché européen pour le e-commerce, les trois quarts des commerçants vendent à la fois en magasin et en ligne, c’est un marché sophistiqué et riche en petites entreprises. Square compte bien apporter ses solutions tout intégrées qui facilitent la vie des commerçants dans la gestion des paiements mais aussi dans leur gestion quotidienne de leur entreprise grâce à divers services annexes, comme un logiciel de caisse, de facturation ou de gestion des salariés… »

Toute l’offre de Square ne sera pas disponible immédiatement, notamment les prêts et les comptes bancaires, mais la société déroulera sa gamme en fonction de l’accueil reçu de la part des commerçants. En 2020, Square a réalisé un chiffre d'affaires de 9,49 milliards de dollars. En savoir plus dans L’Agefi Hebdo du 23 septembre.