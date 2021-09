Benoît Cœuré plaide pour les monnaies digitales de banque centrale

Le message est clair. Alors que la pandémie a accéléré la numérisation de l’économie et en particulier le secteur des paiements, la Banque des règlements internationaux (BRI) continue de croire en l’intérêt des monnaies digitales de banque centrale MDBC). C’est ce qu’a encore martelé vendredi le responsable du pôle innovation de l’institution, Benoît Cœuré, à l’occasion du forum financier Eurofi à Ljubljana : face aux défis posés par les évolutions récentes des entreprises privées dans le domaine mais aussi de la finance décentralisée, l’économiste estime que «la MDBC fera partie de la réponse. Une MDBC bien conçue sera un moyen de paiement et un actif de règlement sûr et neutre». Il estime aussi que «nous devrions retrousser nos manches et accélérer nos travaux sur les détails de la conception des MDBC».