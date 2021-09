PayPal se jette dans la course au paiement fractionné

Les opérations de PayPal ne sont jamais le fruit du hasard. Face à la montée en puissance du « Buy now pay later » (« acheter maintenant, payer plus tard») un système de paiement fractionné, le géant américain va acquérir la fintech japonaise Paidy pour un montant de 2,7 milliards de dollars américain, « principalement en numéraire ».

Paidy a été « le pionnier des solutions de buy now pay later au Japon », a déclaré Peter Kenevan, vice-président et responsable Japon chez PayPal.

L’acquisition, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, permettra à PayPal de s’insérer dans la course du paiement fractionné, le nouvel eldorado des paiements, à l'instar de la récente acquisition d'Afterpay par Square et ce malgré les avertissements récurrents des régulateurs financiers pour ce type de services.

Créée en 2008 à Tokyo par un ancien trader de chez Goldman Sachs, Russell Cummer, Paidy est devenue une « licorne » japonaise cette année. Elle songeait notamment à s’introduire en Bourse. La fintech aux 6 millions d’utilisateurs a levé 400 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Goldman Sachs et PayPal Ventures, la filiale de capital-investissement de PayPal.

Paidy, qui maintiendra sa marque et son équipe dirigeante, ambitionne de se « développer au-delà du commerce électronique et créer des services uniques en tant que nouvelle norme d'achat », a déclaré son patron Riku Sugie.