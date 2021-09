Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

CrossTower, dont le siège social se situe aux Etats-Unis, a créé une unité locale en Inde et lancé une plateforme de trading, même si le sort des cryptomonnaies en Inde n'est toujours pas clair. CrossTower India a déjà embauché 35 personnes et prévoit d'augmenter ses effectifs à 100 dans six à...