PayPal étend ses services en cryptomonnaies au Royaume-Uni

PayPal accélère dans les cryptomonnaies. La société américaine de services de paiement en ligne a annoncé ce lundi lancer un nouveau service permettant à ses clients au Royaume-Uni d'acheter, de détenir et de vendre des cryptomonnaies. Déployé dès cette semaine et accessible aux utilisateurs «dans les prochaines semaines», il donnera accès à quatre types de cryptomonnaies – bitcoin, ethereum, litecoin et bitcoin cash –, via l’application, enrichie de contenus éducatifs, et son compte PayPal.

Concrètement, les clients, qui pourront acheter des cryptomonnaies dès 1 livre, auront le choix entre des montants d’achat prédéterminés ou un montant choisi sur la monnaie numérique de leur choix. Du côté des achats, les comptes seront alimentés par leur compte bancaire ou leur carte de crédit. Pour la vente, «les fonds sont normalement disponibles rapidement pour être dépensés sur leur compte PayPal». S’il n'y a pas de frais pour détenir des cryptomonnaies sur un compte PayPal, l'achat et la vente de cryptomonnaies seront soumis à des frais de transaction et de conversion.

Intérêt pour les cryptomonnaies

Fin mars, PayPal avait déjà lancer son service de paiement en cryptomonnaies pour ses clients américains. Dénommée «Checkout with Crypto», la nouvelle fonctionnalité permet aux clients de la société détenant des cryptomonnaies aux Etats-Unis de régler leurs achats en bitcoin, litecoin, ethereum ou bitcoin cash auprès de 29 millions de commerçants dans le monde. Précisément, les utilisateurs peuvent régler en convertissant leurs avoirs en cryptomonnaies en monnaie fiduciaire au moment du règlement, avec une certitude de valeur et sans frais de transaction supplémentaires.

La société, qui est passée par un partenariat avec Paxos Trust Company pour son offre de cryptomonnaies, avait engagé une équipe dédiée aux actifs numériques avec une concentration sur des spécialistes de la conformité en Irlande, apprenait-on début août.

Paypal s’est engagé dans le secteur via des partenariats avec des plateformes de cryptomonnaies autorisées et réglementées et avec des banques centrales du monde entier mais aussi en investissant via sa branche de capital-risque dans des start-ups liées à la blockchain et aux crypto-monnaies (le logiciel de gestion des risques liés aux crypto TRM, le fournisseur de logiciels d'imposition des cryptomonnaies aux clients et aux bourses TaxBit). Fin 2020, elle réfléchissait à la possibilité d'acquérir le service de garde sécurisé de cryptomonnaies BitGo afin de diversifier son activité.

En hausse de 70%

Cette annonce n'a pas été sans conséquence dans l'univers des cryptomonnaies. Le bitcoin dépassait ainsi lundi matin le seuil des 50.000 dollars (42.600 euros), une première en trois mois, porté aussi par l'annonce la semaine dernière de Coinbase, qui va placer 500 millions de dollars de sa trésorerie en cryptomonnaies. S'il n'est pas revenu à son plus-haut historique, 64.870 dollars atteint mi-avril, il s'inscrit en hausse de 70% en un mois.

L'extension des services en cryptomonnaies au Royaume-Uni participe à la légitimation du bitcoin. Surtout, la société de paiement, qui entend notamment miser sur des profils de spécialistes de la conformité à la législation anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme pour son équipe recrutée en Irlande, a appuyé sur cette question. «Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde, pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l'avenir de la finance et du commerce mondiaux», explique Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général chargé de la blockchain, des cryptomonnaies et des monnaies numériques de PayPal.