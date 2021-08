Le secteur financier veut un cadre plus clair pour le cloud

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’innovation pose des défis aux régulateurs. A mesure que le cloud, qui permet une gestion informatique standardisée et automatisée via internet et par l'intermédiaire d’un prestataire de services, s’impose dans le secteur financier, le besoin d’un cadre plus clair se fait sentir. C’est ce qui...